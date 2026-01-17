Il PalaCasali di Ancona si appresta a ospitare la quinta edizione del Memorial Alessio Giovannini, un evento di atletica leggera che vede protagonisti atleti di spicco. Tra le gare in programma, il debutto nel lungo di Iapichino e la qualificazione di Ceccarelli nella velocità, offrendo un pomeriggio di competizioni di livello e attenzione per gli appassionati del settore.

Il PalaCasali si prepara a vivere un pomeriggio di grande atletica. Oggi pomeriggio, infatti, torna il Memorial Alessio Giovannini, giunto alla quinta edizione, con un parterre di campioni pronti a illuminare la pedana anconetana. L’appuntamento è con la tappa challenger del World Indoor Tour, l’unica manifestazione italiana a fregiarsi di un programma completo nel circuito mondiale. A catalizzare l’attenzione sarà Larissa Iapichino, campionessa europea indoor in carica e vincitrice delle ultime due Diamond league. La ventitreenne fiorentina, dopo aver superato i sette metri l’anno scorso con un impressionante 7,06, apre la stagione al coperto nella gara di punta del memorial: il salto in lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Debutto nel lungo per la Iapichino. Ceccarelli è atteso nella velocità

