Debutto nel lungo per la Iapichino Ceccarelli è atteso nella velocità
Il PalaCasali di Ancona si appresta a ospitare la quinta edizione del Memorial Alessio Giovannini, un evento di atletica leggera che vede protagonisti atleti di spicco. Tra le gare in programma, il debutto nel lungo di Iapichino e la qualificazione di Ceccarelli nella velocità, offrendo un pomeriggio di competizioni di livello e attenzione per gli appassionati del settore.
Il PalaCasali si prepara a vivere un pomeriggio di grande atletica. Oggi pomeriggio, infatti, torna il Memorial Alessio Giovannini, giunto alla quinta edizione, con un parterre di campioni pronti a illuminare la pedana anconetana. L’appuntamento è con la tappa challenger del World Indoor Tour, l’unica manifestazione italiana a fregiarsi di un programma completo nel circuito mondiale. A catalizzare l’attenzione sarà Larissa Iapichino, campionessa europea indoor in carica e vincitrice delle ultime due Diamond league. La ventitreenne fiorentina, dopo aver superato i sette metri l’anno scorso con un impressionante 7,06, apre la stagione al coperto nella gara di punta del memorial: il salto in lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Larissa Iapichino fissa la data del debutto nel 2026! Il calendario e tutti gli appuntamenti indoor/outdoor
Leggi anche: LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale
Debutto nel lungo per la Iapichino. Ceccarelli è atteso nella velocità; Tutto lo sprint del Memorial Giovannini; LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale; Iapichino debutta nel lungo del Memorial Giovannini e guarda ai mondiali di Torun.
Debutto nel lungo per la Iapichino. Ceccarelli è atteso nella velocità - Tanti i protagonisti di varie specialità che andranno nelle varie pedane e in pista: l’ingresso è ... msn.com
LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale ... oasport.it
Tutto lo sprint del Memorial Giovannini - Tante gare promettono spettacolo nel Memorial Alessio Giovannini di sabato pomeriggio al PalaCasali di Ancona, meeting internazionale inse ... fidal.it
15 gennaio 1983, i Men at Work erano in cima alle classifiche USA e UK col singolo 'Down Under', uscito più di un anno prima. Ci erano già riusciti col singolo di debutto 'Who Can It Be Now'. Un successo lungo ben due anni - facebook.com facebook
Iapichino al debutto al Memorial Giovannini Nel meeting del #17gennaio ad Ancona, tappa del circuito mondiale, prima gara del 2026 per la campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino LEGGI shorturl.at/qmpHJ Grana/FIDAL #atleticaitali x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.