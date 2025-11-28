Europa League | la Roma batte 2-1 il Midtjylland all’Olimpico il Bologna debutta con un successo casalingo

La Roma in Europa League mette in sicurezza il risultato dopo appena 7 minuti con la girata di El Aynaoui su cross di Celik, indirizzando un match che il Midtjylland fatica a interpretare per tutta la prima ora. L’unico elemento critico della prima frazione per i giallorossi è l’infortunio alla caviglia di Koné, costretto a uscire al 27 e le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Nella ripresa la squadra di Gian Piero Gasperini mantiene il baricentro alto e costruisce due occasioni nitide con Soulé e Dybala, senza però trovare il raddoppio. Tutto sembra concluso all’83, quando Bailey conduce una transizione rapida sulla destra e serve El Shaarawy per il 2-0. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

