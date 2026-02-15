A San Valentino cuore granata | la A9 pallacanestro Nardò travolge Monopoli

La Pallacanestro A9 Nardò ha vinto contro Monopoli perché ha giocato con grande intensità e determinazione. La partita si è svolta a San Valentino e i giocatori neretini hanno subito preso il comando, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Nardò ha chiuso il match con un punteggio di 88-65, lasciando pochi spazi agli avversari e dimostrando una buona organizzazione in attacco e in difesa.

Cuore Granata a San Valentino: Nardò travolge Monopoli e guarda a Foggia. La Pallacanestro A9 Nardò ha celebrato la festa di San Valentino con una vittoria convincente, superando l'AP Monopoli 88-65 in una partita dominata sin dalle prime fasi. Il trionfo, ottenuto domenica 15 febbraio 2026, consolida la posizione della squadra nel campionato e proietta l'attenzione verso l'imminente sfida sul campo di Foggia. La prestazione corale dei granata ha esaltato i tifosi e confermato il potenziale di un gruppo in crescita. Primo Quarto: Equilibrio Iniziale e Segnali di Determinazione. L'incontro, disputato sul parquet di Nardò, ha visto un avvio equilibrato, con le squadre che si sono affrontate a viso aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu Mezzo secondo, dall'apoteosi all'amarezza: la A9 Nardò cade sulla sirena La A9 Nardò subisce la prima sconfitta stagionale, un episodio che segna un passaggio importante nel cammino della squadra. Basket serie C: Mesagne al tappeto, Lecce nel mirino. La A9 Nardo' chiude un 2025 magico