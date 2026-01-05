Mezzo secondo dall’apoteosi all’amarezza | la A9 Nardò cade sulla sirena
La A9 Nardò subisce la prima sconfitta stagionale, un episodio che segna un passaggio importante nel cammino della squadra. La partita si conclude in modo inaspettato, lasciando un senso di delusione e riflessione. Un momento che invita a valutare con attenzione gli aspetti da migliorare, mantenendo alta la determinazione per le prossime sfide.
La prima sconfitta stagionale arriva nel modo più duro possibile, al termine di una partita che si decide fuori dal tempo. Al Pala San Giuseppe finisce 68-67 per Lecce, con una tripla impossibile di Guido a 0.5 secondi dalla sirena che spezza l’equilibrio costruito possesso dopo possesso. L’avvio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
