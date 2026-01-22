Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow | al Golden in scena la comicità di Paola Minaccioni

Al Golden si presenta “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”, uno spettacolo che vede la performance di Paola Minaccioni. Attrice nota per la sua versatilità, Minaccioni porta in scena una prova intensa e divertente, tratta dal testo di Julia May Jonas. Un’occasione per apprezzare la comicità sottile e il talento di uno dei volti più apprezzati della scena italiana.

Estro comico tra i più amati e versatili d’Italia in una prova d’attrice esilarante e spietata. La vulcanica Paola Minaccioni è la protagonista assoluta di “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” di Julia May Jonas. Tradotto da Marta Salaroli con la regia di Cristina Spina, lo spettacolo è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Domani Paola Minaccioni al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABCMartedì 20 gennaio, al Teatro Palladium di Roma, Paola Minaccioni sarà protagonista di un evento nei Progetti Scuola ABC.

