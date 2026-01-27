ecco le stravaganti dis avventure di kim sparrow paola minaccioni in anteprima nazionale a spoleto

Debutta a Spoleto la prima nazionale di “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”, una commedia di Julia May Jonas interpretata da Paola Minaccioni. Lo spettacolo, in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, offre uno sguardo sulla vita delle donne contemporanee, combinando umorismo e momenti di riflessione. La regia di Cristina Spina accompagna questa produzione che invita a riflettere sulle esperienze femminili di oggi.

Dopo alcuni giorni di allestimento debutta domani alle 20.45 in anteprima nazionale al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti la commedia “ Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow “ di Julia May Jonas: un’immersione nell’esperienza femminile contemporanea, con uno sguardo divertente e al tempo stesso toccante, che vede protagonista Paola Minaccioni insieme a Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella (nella foto), per la regia di Cristina Spina. Lo spettacolo è una dark comedy che segue tre donne eccentriche impegnate nel settore dell’ abbigliamento vintage: lottano per la sopravvivenza, in un confronto continuo con la solitudine e le difficoltà di invecchiare, intrappolate in una spirale di disperazione e tradimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

