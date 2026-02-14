Piero Pelù di nuovo sul palco per la Palestina | concerto a Firenze il 20 giugno per Medici senza Frontiere

Piero Pelù si esibirà di nuovo a Firenze il 20 giugno per sostenere la causa della Palestina, un evento organizzato da Medici senza Frontiere. La motivazione è legata alle recenti tensioni nella regione, che hanno portato all’aumento degli interventi umanitari. Durante il concerto, il cantante inviterà il pubblico a contribuire alle attività di assistenza sanitaria nei territori colpiti.

Piero Pelù torna sul palco per la Palestina: il 20 giugno a Firenze un concerto per Medici senza Frontiere. Il 20 giugno 2026, l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze ospiterà la seconda edizione di “SOS Palestina”, il concerto benefico promosso da Piero Pelù a sostegno delle attività di Medici senza Frontiere nei territori palestinesi. L’evento, che mira a raccogliere fondi per l’assistenza medica alla popolazione, vedrà la partecipazione di numerosi artisti tra cui Willie Peyote, Tre Allegri Ragazzi Morti ed Enzo Iacchetti. Un impegno rinnovato: dalla raccolta fondi alla sensibilizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Chi ha l'acufene come me si isola dal mondo, non si dorme, si arriva alla depressione. Uso i tappi anche per uscire di casa: se qualcuno mi riconosce e suona il clacson ...Il rocker soffre di acufene permanente: Uso i tappi anche per uscire di casa. Ne soffrono 800 milioni di persone nel mondo

