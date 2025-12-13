la salvezza nelle cellule staminali i medici del san gerardo in iraq per avviare il primo centro trapianti

Il San Gerardo di Monza guida un progetto innovativo in Iraq, formando medici iracheni e avviando il primo centro di trapianti di cellule staminali ematopoietiche all’Al Hadbaa Hospital di Mosul. Con 38 trapianti eseguiti, questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel trattamento delle malattie ematologiche nella regione.

Il San Gerardo fa scuola di Ematologia ai medici iracheni. Si è concluso con 38 trapianti, il progetto Start-up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche realizzato all’Al Hadbaa Hospital a Mosul. Avviata nel 2023, l’iniziativa è stata coordinata dalla dottoressa Marta Verna, pediatra della Fondazione Irccs San Gerardo, e gestita dalla Fondazione Avsi, grazie a un finanziamento del governo iracheno. Le cellule staminali ematopoietiche sono cellule immature, non specializzate, presenti nel midollo osseo (ma anche nel sangue del cordone ombelicale e nel sangue periferico) capaci di auto-rinnovarsi e di differenziarsi per generare tutti i tipi di cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, sostenendo così il sistema ematopoietico e venendo usate per trapianti terapeutici. Ilgiorno.it

SMA e staminali. Medici e pazienti: "Chiarezza per non illudere i malati e le famiglie" - In una lunga lettera che pubblichiamo integralmente, ricercatori, medici e associazioni di pazienti intervengono sul caso della bambina affetta da atrofia muscolare spinale e trattata con trapianti di ... quotidianosanita.it

Il 2025 si chiuderà con due partite casalinghe per il Muraglia. 1? La prima sulla panchina per mister Della Grande che subentra alla vigilia di due match contro le dirette sfidanti per la corsa salvezza. - Sabato ore 14.30 l'avversaria sarà il Della Rovere (quart - facebook.com facebook