A Crans-Montana il Cuore di Foggia con 13 chili di capelli per i feriti dell' incendio di Capodanno

Jole Figurella e la sua delegazione sono arrivate a Crans-Montana portando 13 chili di capelli per aiutare i feriti dell’incendio di Capodanno a Foggia. Sono partiti dalla Puglia con l’obiettivo di raccogliere capelli per realizzare parrucche destinate alle vittime dell’incendio, che ha devastato diverse abitazioni nel capoluogo. La squadra ha portato con sé anche attrezzature e materiali utili per la preparazione delle parrucche, dimostrando così il loro impegno concreto.

Missione dell'associazione di volontariato guidata da Jole Figurella per consegnare le donazioni della raccolta solidale È arrivata a Crans-Montana con un carico speciale la delegazione dell'associazione di volontariato 'Il cuore Foggia', capeggiata da Jole Figurella. Nel giorno di San Valentino, ha raggiunto il Canton Vallese per consegnare 13 chili di capelli all'associazione Crans-Montana Solidarité a Sierre. Diventeranno parrucche per le ragazze e i ragazzi ustionati nel terribile incendio di Capodanno, una strage costata la vita a 41 persone, perlopiù giovanissimi. "L'amore si trasforma in un gesto concreto, reale, potente.