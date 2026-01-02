Crans-Montana incendio in un locale a Capodanno | 47 morti Sei italiani dispersi e 13 feriti

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel locale ‘Le Constellation’ ha causato la morte di 47 persone, principalmente giovani, e il ferimento di 13. Sono inoltre scomparsi 47 italiani. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e le famiglie coinvolte, mentre le autorità stanno coordinando i soccorsi e le indagini.

La scintilla, le fiamme, il panico ed il terrore: gli scatti della strage di Crans-Montana - Una festa di Capodanno che si è trasformata in tragedia: gli istanti della deflagrazione dell'incendio all'interno del Costellation del locale svizzero, le foto e gli scatti ... rainews.it

Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

Strage di Crans-Montana. In attesa di una lista ufficiale da parte delle autorità, al momento risultano sei gli italiani dispersi e 13 quelli ricoverati. x.com

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

