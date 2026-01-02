Crans-Montana incendio in un locale a Capodanno | 47 morti Sei italiani dispersi e 13 feriti
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel locale ‘Le Constellation’ ha causato la morte di 47 persone, principalmente giovani, e il ferimento di 13. Sono inoltre scomparsi 47 italiani. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e le famiglie coinvolte, mentre le autorità stanno coordinando i soccorsi e le indagini.
Dramma nella rinomata località sciistica Svizzera di Crans-Montana nella notte di capodanno. Un incendio ha bruciato completamente il locale ‘Le Constellation’ dove centinaia di persone, per la gran parte giovani, stavano festeggiando l’arrivo dell’anno nuovo. Il primo bilancio fornito dalle autorità svizzere parla di 47 vittime accertate e circa 115 feriti. Fra di loro “molti stranieri”. Secondo i primi rilievi è da escludere la matrice dolosa e, al momento, le autorità non hanno effettuato fermi. Gli inquirenti pensano piuttosto a un ‘ flashover ‘, ovvero un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
