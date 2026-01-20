Crans-Montana a Foggia parte una raccolta solidale di capelli per i giovani feriti

A Foggia prende il via una raccolta solidale di capelli organizzata dal Cuore Foggia e dai clown dottori, destinata a creare parrucche per i giovani di Crans-Montana colpiti dall’incendio nel locale 'Le Constellation'. L’iniziativa mira a offrire sostegno e conforto a chi ha vissuto un momento difficile, rafforzando il senso di comunità e solidarietà tra le due città.

L'iniziativa de Il Cuore Foggia: "Può sembrare un piccolo gesto, ma per chi li riceve è un messaggio potentissimo: non siete soli, anche a Foggia qualcuno vuole prendersi cura di voi" L’iniziativa nasce dal desiderio di trasformare la vicinanza e la solidarietà in un gesto concreto, capace di restituire dignità, forza e fiducia a giovani che stanno affrontando un percorso di ricostruzione complesso. Molti dei feriti hanno infatti riportato ustioni gravi che hanno danneggiato in modo irreversibile i bulbi piliferi, impedendo la naturale ricrescita dei capelli. Per sostenere il percorso di riappropriazione della propria immagine e dell’autostima dei pazienti, è nata così un’iniziativa di solidarietà internazionale: raccogliere capelli per realizzare parrucche gratuite destinate agli ustionati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Parte la raccolta di capelli per realizzare parrucche per gli ustionati di Crans MontanaÈ iniziata la raccolta di capelli destinata alla creazione di parrucche per le persone ustionate di Crans Montana.

Crans-Montana, i genitori del liceo Virgilio aprono una raccolta fondi per i feritiA Crans-Montana, i genitori degli studenti del liceo Virgilio hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i feriti.

