A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 16 febbraio italiani in gara streaming

Il pattinaggio artistico di domani in tv si svolge a causa della gara di oggi, che ha visto diverse nazioni competere per le medaglie. In particolare, gli italiani sono pronti a scendere in pista nel programma libero, previsto nel pomeriggio. La diretta sarà disponibile in streaming, così gli appassionati potranno seguire ogni momento della sfida.

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà domenica 15 febbraio, quando si disputerà il free program delle coppie di artistico. L’appuntamento è per le ore 19.45, l’Italia vuole sognare in grande con Sara Conti e Niccolò Macii, binomio capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e secondo alle Finali del Grand Prix: gli azzurri andranno a caccia del risultato a effetto sul ghiaccio del Forum. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (domenica 15 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

MALININ fa paura! PRIMO POSTO dopo il programma corto | #MilanoCortina2026

