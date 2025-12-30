Il timing perfetto della cena per migliorare sonno e salute

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvicinarsi delle stagioni più fredde, il timing della cena può influire sulla qualità del sonno e sulla salute generale. Seguendo ritmi naturali e adattando l’orario dei pasti, è possibile favorire il riposo e il benessere. Comprendere come il nostro organismo reagisce ai cambiamenti stagionali aiuta a mantenere un equilibrio ottimale, rispettando l’antica sincronia con l’ambiente circostante.

Mentre le ore di luce si accorciano, il nostro organismo entra in una modalità di "conservazione" dettata dall'antica sincronia con l'ambiente. L'osservazione scientifica suggerisce di ricalibrare le nostre abitudini più essenziali, e tra queste, la tempistica dell'ultimo pasto serale è cruciale. La domanda non è retorica: a che ora dovremmo cenare in inverno? Il dilemma non è dietetico, ma cronobiologico. Il corpo è governato dal ritmo circadiano, un orologio biologico di 24 ore che regola funzioni vitali come il ciclo sonno-veglia, la temperatura corporea e, in modo significativo, il metabolismo.

La scienza che spiega perché è meglio consumare l'ultimo pasto entro le 18:00.

