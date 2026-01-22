Eredità da 200mila euro per gli studenti delle isole | così il lascito di due insegnanti si trasforma in materiale didattico e corsi per tutti

Un lascito di 200mila euro da parte di due insegnanti, donato all’Istituto Ongaro di Venezia, si traduce in un fondo annuo di 3mila euro destinato a materiali didattici e corsi. Questa iniziativa, nata dal gesto di due educatori, mira a migliorare le risorse per gli studenti delle isole, offrendo opportunità di formazione e crescita attraverso un investimento duraturo nel settore scolastico.

Due docenti hanno venduto casa donando 200mila euro all’Istituto Ongaro di Venezia. Il lascito genera un fondo annuo di 3mila euro per attività didattiche. La dirigente Martinelli applaude il gesto: “Meriterebbero una statua” per il loro altruismo. Hanno venduto la loro casa di Venezia per trasformarla in una risorsa per la scuola pubblica. Luigia Scarpa e Virgilio Giormani, rispettivamente dirigente scolastica e professore universitario, hanno deciso che il loro impegno educativo non doveva finire con la vita. Come riporta Il Gazzettino, la coppia ha disposto nel testamento che il ricavato della vendita della propria abitazione (circa 200mila euro) confluisse in un fondo destinato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Franca Ongaro” del Lido e di Pellestrina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

