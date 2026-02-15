A causa di uno smottamento sgomberate 26 personr

Una frana in via Roma a Marano ha costretto a sgomberare un edificio di quattro piani, lasciando senza casa 26 persone. La pioggia incessante degli ultimi giorni ha indebolito il terrapieno sotto l’edificio, rendendo rischioso rimanere all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e far evacuare gli abitanti. La zona resta sotto controllo mentre i tecnici valutano i danni e le eventuali misure di messa in sicurezza.

Piove e l'area metropolitana continua a sgretolarsi. Stavolta tocca a Marano dove, in via Roma n. 8, si è reso necessario lo sgombero di un fabbricato di 4 livelli, per, un totale di 26 persone, a causa dello smottamento di un terrapieno.