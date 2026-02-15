A causa di uno smottamento sgomberate 26 persone

A causa di un terrapieno che si è sgretolato, 26 persone sono state costrette a lasciare le loro case a Marano. La pioggia incessante ha peggiorato la situazione, facendo cedere il terreno sotto un edificio di quattro piani in via Roma n. 8. Le autorità hanno deciso di evacuare immediatamente l’edificio per evitare rischi maggiori.

Piove e l'area metropolitana continua a sgretolarsi. Stavolta tocca a Marano dove, in via Roma n. 8, si è reso necessario lo sgombero di un fabbricato di 4 livelli, per, un totale di 26 persone, a causa dello smottamento di un terrapieno. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I danni del maltempo: frana in atto a Monte di Procida. 14 famiglie sgomberate ad Arzano Il giovane imprenditore e star dei social apre un nuovo ristorante a Napoli. “Grandi numeri e servizio spettacolare” .🔗 Leggi su Napolitoday.it A causa di uno smottamento sgomberate 26 personr Una frana in via Roma a Marano ha costretto a sgomberare un edificio di quattro piani, lasciando senza casa 26 persone. Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento A causa di uno smottamento, via Ardeatina è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato all’altezza del civico 435. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carrù: chiusa in via precauzionale via Stazione a causa di uno smottamento; Un ospedale piccolo ma con un cuore grande: il ringraziamento di uno sciatore svedese al Pronto soccorso di Borgosesia; Sicurezza, Nordio: nuova norma non è uno scudo penale; Montagna, 5 morti tra Valtellina, Trentino e Valle d'Aosta. A causa di uno smottamento sgomberate 26 personrPiove e l'area metropolitana continua a sgretolarsi. Stavolta tocca a Marano dove, in via Roma n. 8, si è reso necessario lo sgombero di un fabbricato di 4 livelli, per, un totale di 26 persone, a ... napolitoday.it Salerno, a causa del forte vento cade un albero di grosse dimensioni al campus universitario: 5 studenti feriti, uno è in terapia intensivaUn albero di grandi dimensioni si è spezzato a causa del forte vento, cadendo al suolo e ferendo cinque persone. È successo all’Università degli studi di Salerno, a Fisciano. Cinque studenti sono ... ilfattoquotidiano.it PIOGGIA INTENSA CAUSA SMOTTAMENTO A CARSOLI: VIA DELLE RIPI CHIUSA PER SICUREZZA https://cavalierenews.it/territorio/33687/pioggia-intensa-causa-smottamento-a-carsoli-via-delle-ripi-chiusa-per-sicurezza.html facebook