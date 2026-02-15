A casa di una big La Recanatese? Farà la partita della vita
Sul campo dell’Ostiamare, autentica dominatrice della prima parte della stagione, la Recanatese cerca l’impresa perché di questo si tratta, visto che soltanto l’ Ancona è riuscita a violare l’ Anco Marzio ed in pochissimi sono usciti con qualcosa in tasca. Lampante poi è il fatto che, per avere almeno una minima speranza di muovere la classifica, certe dabbenaggini difensive dovranno essere eliminate: i romani, tra l’altro, hanno delle "carte" offensive con pochi eguali se pensiamo alla forza dei vari Cardella, Badje e dell’ex teatino Ceccarelli. In più c’è la rabbia dei biancoviola, attualmente terzi in classifica e manifestata, all’immediata vigilia, anche nelle parole del tecnico Davide D’Antoni: "A Sora non mi posso rimproverare nulla, ci è mancato solo il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Match. Recanatese, una partita da non fallire. Serve la vittoria contro la Sammaurese
La Recanatese si prepara alla sfida casalinga contro la Sammaurese, un’occasione importante per tornare alla vittoria.
Recanatese al lavoro per una partita decisiva
La Recanatese si prepara per una partita importante, in programma domenica in Molise contro il Termoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
In serie C vince l'Ascoli, pareggia la Vis, perde in casa la Samb. In serie D l'Ancona rimane in testa col Teramo dopo la vittoria nel derby in casa contro la Recanatese. In Eccellenza i risultati e la classifica facebook