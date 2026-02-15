La Recanatese si prepara a sfidare l’Ostiamare, una delle squadre più forti di questa prima parte di stagione, perché solo l’Ancona è riuscita a vincere in questo campo e pochi sono tornati a casa con punti. La squadra di Recanati sa che sarà una gara difficile, ma punta a fare il colpaccio. La partita si gioca sul campo dell’Ostiamare, che finora ha dominato il campionato.

Sul campo dell’Ostiamare, autentica dominatrice della prima parte della stagione, la Recanatese cerca l’impresa perché di questo si tratta, visto che soltanto l’ Ancona è riuscita a violare l’ Anco Marzio ed in pochissimi sono usciti con qualcosa in tasca. Lampante poi è il fatto che, per avere almeno una minima speranza di muovere la classifica, certe dabbenaggini difensive dovranno essere eliminate: i romani, tra l’altro, hanno delle "carte" offensive con pochi eguali se pensiamo alla forza dei vari Cardella, Badje e dell’ex teatino Ceccarelli. In più c’è la rabbia dei biancoviola, attualmente terzi in classifica e manifestata, all’immediata vigilia, anche nelle parole del tecnico Davide D’Antoni: "A Sora non mi posso rimproverare nulla, ci è mancato solo il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A casa di una big. "La Recanatese? Farà la partita della vita»

