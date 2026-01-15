Recanatese al lavoro per una partita decisiva

La Recanatese si prepara per una partita importante, in programma domenica in Molise contro il Termoli. La squadra sta proseguendo con impegno la preparazione, concentrata sulla sfida che può influenzare significativamente il loro cammino stagionale. Si cerca di affrontare l'incontro con la massima attenzione e determinazione, nel rispetto delle proprie potenzialità e degli obiettivi di classifica.

Sta continuando a lavorare la Recanatese che domenica viaggerà in direzione Molise per affrontare il Termoli. Una gara che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella stagione dei giallorossi che sono dietro di tre lunghezze alla squadra di Fulvio D'Adderio che al momento sarebbe l'ultima squadra certa della permanenza in categoria. Se in casa Recanatese la vittoria manca dal 7 dicembre in trasferta a Sora, in casa Termoli addirittura dal 23 novembre. I molisani sono reduci dal ko di misura ad Ancona che ha lasciato strascichi anche dal punto di vista disciplinare con l'espulsione del centrocampista Colabella che sarà out.

RECANATESE 2 INTER SAMMAURESE 2 RECANATESE: Fioravanti, Giusti, Mordini, Nanapere, D’Angelo, Ciccanti (1’st Capanni), Ferro (1’st Di Francesco), Fiumanò, Pierfederici (44’st Mehmedi),... facebook

