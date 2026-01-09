Va a pescare e scompare nel nulla il medico Pierpaolo Guazzotti sparisce durante vacanza a Capo Verde

Il medico Pierpaolo Guazzotti è scomparso durante una vacanza a Capo Verde, senza lasciare tracce. Le ricerche, effettuate via mare con l’aiuto dei pescatori locali e via terra lungo la costa, non hanno ancora portato a risultati. La vicenda rimane ancora irrisolta, mentre familiari e amici attendono notizie.

Va a pescare e scompare: Pierpaolo Guazzotti, medico dentista di Alessandria, disperso a Capo Verde - Un tratto di mare è stato scandagliato anche dai sommozzatori, che lo hanno cercato anche in anse e grotte ... msn.com

Il dentista Pierpaolo Guazzotti scomparso a Capo Verde dal 31 dicembre, era andato a pescare - Ricerche senza esito per il medico ed ex consigliere comunale di Alessandria che si trovava con la moglie all’isola di Sal ... msn.com

Va a pescare e scompare: Pierpaolo Guazzotti, medico dentista di Alessandria, disperso a Capo Verde x.com

Va a pescare e non torna più: ricerche ancora in corso. Ecco chi è l’uomo scomparso a Punta Sabbioni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.