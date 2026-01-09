Va a pescare e scompare nel nulla il medico Pierpaolo Guazzotti sparisce durante vacanza a Capo Verde
Il medico Pierpaolo Guazzotti è scomparso durante una vacanza a Capo Verde, senza lasciare tracce. Le ricerche, effettuate via mare con l’aiuto dei pescatori locali e via terra lungo la costa, non hanno ancora portato a risultati. La vicenda rimane ancora irrisolta, mentre familiari e amici attendono notizie.
Le operazioni di soccorso, condotte via mare con il supporto dei pescatori locali, e via terra lungo il tratto di costa purtroppo non hanno portato a nessun esito. Una situazione che col passare dei giorni fa crescere l’angoscia dei familiari e degli amici di Pierpaolo Guazzotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Non va a scuola e scompare nel nulla: ricerche disperate in Italia, ha soltanto 15 anni
Leggi anche: Stroncato da un infarto durante una vacanza a Palermo: morto un noto medico toscano
Va a pescare e scompare nel nulla, il medico Pierpaolo Guazzotti sparisce durante vacanza a Capo Verde - Le operazioni di soccorso, condotte via mare con il supporto dei pescatori locali, e via terra lungo il tratto di costa purtroppo non hanno portato a nessun ... fanpage.it
Va a pescare e scompare: Pierpaolo Guazzotti, medico dentista di Alessandria, disperso a Capo Verde - Un tratto di mare è stato scandagliato anche dai sommozzatori, che lo hanno cercato anche in anse e grotte ... msn.com
Il dentista Pierpaolo Guazzotti scomparso a Capo Verde dal 31 dicembre, era andato a pescare - Ricerche senza esito per il medico ed ex consigliere comunale di Alessandria che si trovava con la moglie all’isola di Sal ... msn.com
Va a pescare e scompare: Pierpaolo Guazzotti, medico dentista di Alessandria, disperso a Capo Verde x.com
Va a pescare e non torna più: ricerche ancora in corso. Ecco chi è l’uomo scomparso a Punta Sabbioni - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.