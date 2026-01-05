La Corsa all’Anello non è solo la rievocazione di maggio ma un impegno che dura tutto l’anno
Patrizia Nannini, presidente della Corsa all’Anello di Narni, riflette sul primo anno di mandato, sottolineando come questa manifestazione rappresenti più di una semplice rievocazione di maggio. È un impegno continuo che coinvolge tutta la comunità, rendendo la tradizione un appuntamento attivo durante tutto l’anno. La presenza costante e l’impegno costante sono alla base di questa iniziativa, che mira a valorizzare e mantenere viva la storia locale.
Patrizia Nannini, presidente della Corsa all’Anello di Narni, traccia il bilancio al termine del suo primo anno di mandato. “Il 2025 - afferma - è stato un anno lunghissimo, eppure passato di corsa. Molto impegnativo, con una rincorsa continua alla risoluzione delle problematiche che si sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
