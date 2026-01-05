La Corsa all’Anello non è solo la rievocazione di maggio ma un impegno che dura tutto l’anno

Patrizia Nannini, presidente della Corsa all’Anello di Narni, riflette sul primo anno di mandato, sottolineando come questa manifestazione rappresenti più di una semplice rievocazione di maggio. È un impegno continuo che coinvolge tutta la comunità, rendendo la tradizione un appuntamento attivo durante tutto l’anno. La presenza costante e l’impegno costante sono alla base di questa iniziativa, che mira a valorizzare e mantenere viva la storia locale.

