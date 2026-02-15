15 febbraio San Claudio de la Colombière | l’apostolo che svelò al mondo il Sacro Cuore

Il 15 febbraio, a San Claudio de la Colombière, si ricorda il missionario che contribuì a far conoscere il culto del Sacro Cuore di Gesù. Claudio, che guidò spiritualmente santa Margherita Maria Alacoque, aiutò la religiosa a diffondere il messaggio in Francia e in Europa. La sua opera ha portato alla nascita di molte chiese e devoti dedicati al Sacro Cuore.

San Claudio de la Colombière fu il direttore spirituale di santa Margherita Maria Alacoque e la guidò e sostenne nella diffusione del culto al Sacro Cuore di Gesù. Oggi. 15 febbraio si ricorda san Claudio de la Colombière, figura chiave nella diffusione del culto al Sacro Cuore di Gesù. Sacerdote gesuita, fu per lungo tempo il direttore spirituale di santa Margherita Maria Alacoque a Paray-le-Monial e la sostenne nella sua missione di diffondere la devozione. Nacque il 2 febbraio 1641 a San Symphorien d’Ozon come terzo figlio di un notaio. Studiò prima a Vienna e poi a Lione e a 17 anni entrò nel Noviziato di Avignone della Compagnia di Gesù, dove termina il corso di filosofia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

