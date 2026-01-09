Casa di Comunità e asilo nell’ex Sacro Cuore slitta ancora la consegna degli spazi | Agibilità a inizio febbraio

La consegna degli spazi della Casa di Comunità e dell’asilo nell’ex Sacro Cuore di Bergamo è prevista per inizio febbraio. Attualmente, i lavori di ristrutturazione procedono lentamente, con pochi operai presenti nel cantiere. La struttura, ancora in fase di completamento, rappresenta un progetto importante per il quartiere, ma i tempi di consegna sono stati rimandati rispetto alle prime stime.

Bergamo. Osservando dalla strada, nel cantiere il tempo sembra scorrere a rallentatore. Nel cortile sono pochi gli operai che si vedono al lavoro tra le macerie, i materiali e quel grande albero a terra che da mesi assiste impotente alla trasformazione del Sacro Cuore. Con l'ingresso nel nuovo anno è arrivata la conferma delle ulteriori settimane di ritardo nella consegna degli spazi dell'ex complesso scolastico di via Ghirardelli che ospiteranno il nuovo Villaggio di Comunità. In zona stadio, l'ex scuola e il vecchio convitto – adiacente alla chiesa progettata a metà secolo scorso dall'architetto Luigi Angelini – sono stati per più di cinquant'anni di proprietà delle suore dell' Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù.

