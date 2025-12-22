Dopo l’amputazione la cagnolina Juga torna a camminare grazie a una protesi stampata in 3D

Dopo l’amputazione, la cagnolina Juga è riuscita a tornare a camminare grazie a una protesi realizzata con la stampa 3D. Pontirolo Nuovo. Juga, una boxer di quasi 10 anni, ha affrontato una sfida importante dopo aver perso una zampa a causa di un osteosarcoma, dimostrando come l’innovazione possa migliorare la qualità di vita degli animali e supportare il loro recupero.

Pontirolo Nuovo. Juga è una boxer di quasi 10 anni che ha dovuto affrontare una sfida durissima: l’amputazione di una zampa a causa di un osteosarcoma. “L’ho presa da un allevamento in provincia di Treviso quando aveva solo 3 mesi – ricorda il padrone, Giuseppe Cavalieri -. È una giocherellona, vivacissima e adora fare passeggiate con gli altri due cani che vivono con noi a Pontirolo Nuovo. Purtroppo, verso la fine dell’estate, abbiamo dovuto farla visitare a causa di una zoppia. In clinica hanno eseguito una radiografia e i medici hanno riscontrato un sospetto osteosarcoma”. Nel giro di pochi giorni, dopo una Tac total body e una biopsia, il sospetto è diventato una diagnosi e così, il 19 settembre, Juga ha dovuto subire l’amputazione della zampa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

