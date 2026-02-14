Zoe Trinchero parla Naudy Carbone | Ho avuto paura per il tentato linciaggio

Naudy Carbone si trova alla cerimonia funebre di Zoe Trinchero perché ha vissuto un’esperienza traumatica: ha temuto di essere linciato dopo essere stato accusato ingiustamente dell’omicidio. Durante l’evento, Carbone ha raccontato di aver paura in quei momenti, e di aver sentito il panico crescere quando si è reso conto di quanto fosse in pericolo la sua incolumità. Un dettaglio che rende ancora più drammatica la vicenda è il fatto che l’accusa si è rivelata infondata, lasciando dietro di sé una scia di emozioni e di dolore.

Alla cerimonia funebre di Zoe Trinchero era presente anche Naudy Carbone, il ragazzo ingiustamente accusato dell’omicidio. “Io non conoscevo Zoe. Non conoscevo né lei né il ragazzo e neanche tutti questi suoi amici. Oggi provo una forte emozione e questa atmosfera, questa tensione, mista al dolore e un insieme di emozioni che è difficile veramente anche spiegare a parole”, dice Naudy uscendo dalla chiesa di Sant’Ippolito. “ Sono arrivate delle scuse, ma c’è sempre questo clima teso: l’omicidio, la calunnia e il tentativo di linciaggio, ci sono ancora tanti aspetti che dovrebbero essere chiariti e porterebbero a riflettere sulla paura che si sente in quei momenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso.

Naudy Carbone ha raccontato di essere stato accusato dall’assassino di Zoe Trinchero, anche se non si sa ancora perché.

