Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso. È finito al centro di una bufera dopo l’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta tra venerdì e sabato. La sua figura è stata travolta dall’onda di rabbia di una comunità scossa, e ora si cerca di capire cosa sia successo davvero.

Chi è Naudy Carbone, il musicista travolto dall’onda della rabbia. Naudy Carbone, 30 anni, musicista di Nizza Monferrato, si è trovato al centro di una tempesta sociale dopo l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta nella notte tra venerdì e sabato. Carbone, noto nella cittadina per le sue lezioni di musica e la partecipazione a gruppi locali e festival televisivi, ha rischiato il linciaggio quando circa trenta amici della giovane si sono presentati sotto casa sua, convinti fosse coinvolto nell’aggressione. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. “Ringrazio le forze dell’ordine – ha detto il fratello Ruben –. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Zoe Trinchero, chi è Naudy Carbone: ha rischiato il linciaggio per la falsa accusa di Alex Manna

Approfondimenti su Naudy Carbone

Naudy Carbone è il giovane che si trova al centro di una vicenda complicata a Nizza Monferrato.

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Ultime notizie su Naudy Carbone

