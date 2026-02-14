Zoe Trinchero l' uscita del feretro dalla chiesa

Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa lo scorso fine settimana, è stata portata fuori dalla chiesa di Sant’Ippolito a Nizza Monferrato. La famiglia e gli amici si sono radunati per l’ultimo saluto, mentre la bara, coperta di rose bianche, usciva tra le note di una canzone toccante. Centinaia di persone hanno assistito alla cerimonia, rendendo omaggio alla giovane vittima.

A Nizza Monferrato si sono conclusi i funerali di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa lo scorso weekend. La bara della ragazza, ricoperta di rose bianche, è uscita dalla chiesa di Sant'Ippolito accompagnata da musica e da centinaia di persone accorse a salutare un'ultima volta la giovane. Forte commozione per i presenti: sotto la pioggia battente, in molti si sono presentati con palloncini bianchi, neri e argentati.