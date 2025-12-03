Pietrangeli un lungo applauso saluta l' uscita del feretro dalla chiesa Gran Madre di Dio
Un lungo applauso ha accolto il feretro di Nicola Pietrangeli all’uscita della chiesa Gran Madre di Dio a Roma dove si sono svolti i funerali. del grande ex tennista, scomparso lunedì all’età di 92 anni. Familiari, personaggi del mondo dello sport, appassionati e cittadini hanno atteso la fine della cerimonia, svolta in forma privata, sul piazzale di Ponte Milvio per tributare un ultimo saluto. Presenti tra gli altri l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò e la conduttrice tv Licia Colò. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
IL SIGNOR TENNIS Lutto nel mondo dello sport italiano. Si è spento stamattina a Roma, all'età di 92 anni, Nicola Pietrangeli, autentico monumento del tennis italiano e internazionale. Nato a Tunisi l'11 settembre del 1933, Pietrangeli è stato per lungo tempo u Vai su Facebook
#NicolaPietrangeli La scomparsa, a 92 anni, di Nicola Pietrangeli, leggenda del #tennis italiano e internazionale. “Se mi fossi allenato di più – diceva - avrei vinto di più ma mi sarei divertito di meno”. Ma il suo palmarès è un lungo elenco di titoli e primati Vai su X
Roma piange Nicola Pietrangeli: l'ultimo saluto al padre del tennis italiano - La Capitale ha dedicato un ultimo, intenso saluto a Nicola Pietrangeli, figura centrale nella storia del tennis italiano. Come scrive iltempo.it