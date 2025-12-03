Pietrangeli un lungo applauso saluta l' uscita del feretro dalla chiesa Gran Madre di Dio

Un lungo applauso ha accolto il feretro di Nicola Pietrangeli all’uscita della chiesa Gran Madre di Dio a Roma dove si sono svolti i funerali. del grande ex tennista, scomparso lunedì all’età di 92 anni. Familiari, personaggi del mondo dello sport, appassionati e cittadini hanno atteso la fine della cerimonia, svolta in forma privata, sul piazzale di Ponte Milvio per tributare un ultimo saluto. Presenti tra gli altri l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò e la conduttrice tv Licia Colò. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

