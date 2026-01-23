Funerali Valentino l' applauso per il feretro all' uscita dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli – Il video

I funerali di Valentino Garavani si sono svolti il 23 gennaio 2026 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, familiari e appassionati, con un momento di commozione e rispetto. All’uscita dalla chiesa, il feretro è stato accompagnato da un applauso, testimonianza dell’affetto e della stima nei confronti dello stilista, scomparso a 93 anni.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 I funerali di Valentino Garavani, il celebre stilista scomparso a 93 anni lo scorso 19 gennaio 2026, si sono tenuti presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza della Repubblica a Roma. Ecco il momento in cui il feretro ha lasciato la Basilica, salutato dagli applausi di amici, colleghi e parenti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

