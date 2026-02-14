Zenga interviene | Ho parato un rigore a Platini e Rossi ora questo Chivu mi piace L’Inter è prima e non deve temere nessuno

Walter Zenga ha ricordato un episodio passato, quando parò un rigore a Platini e Rossi, e ha commentato che ora apprezza Chivu. L’ex portiere dell’Inter si è espresso in vista del prossimo Derby d’Italia, sottolineando che la squadra di Inzaghi è in testa alla classifica e può affrontare qualsiasi avversario con fiducia. Durante un’intervista, Zenga ha anche detto che non vede motivi per temere la Juventus, puntando tutto sulla forza del suo ex club.

Inter News 24 Zenga e l’attesa del Derby d’Italia: lo storico numero uno nerazzurro analizza la sfida al vertice, facendo il suo pronostico. In vista del fischio d’inizio a San Siro, l’atmosfera si scalda grazie alle parole di una vera e propria icona del club meneghino. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’emittente per cui oggi lavora come opinionista, Walter Zenga ha condiviso le sue sensazioni sulla sfida più attesa dell’anno. L’ex portiere della Nazionale, colonna portante della storia della Beneamata, ha ripercorso i suoi trascorsi in campo contro la Juventus, offrendo al contempo una disamina tecnica sulla formazione guidata da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il pastore dell’Inter ha detto che una partita sarà decisiva per lo Scudetto.

Durante la conferenza stampa post partita tra Juve e Lecce, Falcone ha commentato l’importanza del rigore parato, rivelando come abbia contribuito a sostenere la squadra in un momento difficile.

