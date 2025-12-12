Frattesi Juve Balzarini è sicuro | Piace a Spalletti contatti con l’entourage Lui verrebbe volentieri ma…

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Sassuolo Frattesi continua ad essere al centro dell’attenzione di mercato, con la Juventus interessata al suo profilo. Secondo Balzarini, il giocatore sarebbe apprezzato da Spalletti e ci sarebbero già contatti con il suo entourage, lasciando intendere una possibile trattativa in vista della prossima sessione di mercato.

Frattesi Juve, Balzarini è sicuro: «Piace a Spalletti, contatti con l’entourage. Lui verrebbe volentieri ma.». Le ultime sul centrocampista. La  Juventus  sta valutando un potenziale innesto di qualità a centrocampo e il nome che circola con insistenza è quello di  Davide Frattesi. L’apertura del  mercato di riparazione  ha riacceso i riflettori sul centrocampista, per il quale sono già stati avviati i  primi contatti. Frattesi, il pupillo di spalletti e l’esclusione di chivu. L’interesse bianconero non è casuale ed è strettamente legato all’apprezzamento di  Luciano Spalletti  per le qualità del giocatore. Juventusnews24.com

frattesi juve balzarini 232Juve, Balzarini conferma: 'Ci sono stati dei contatti con gli agenti di Frattesi' - Gianni Balzarini ha aggiunto: 'Frattesi ha chiesto di lasciare l'Inter e sarebbe contento di andare alla Juventus' ... it.blastingnews.com

frattesi juve balzarini 232Balzarini: “Contatti con l’entourage di Frattesi, ma…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Davide Frattesi. tuttojuve.com

frattesi juve balzarini 232 sicuro piace a spalletti contatti con l8217entourage lui verrebbe volentieri ma8230

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, Balzarini è sicuro: «Piace a Spalletti, contatti con l’entourage. Lui verrebbe volentieri ma…»