Il centrocampista del Sassuolo Frattesi continua ad essere al centro dell’attenzione di mercato, con la Juventus interessata al suo profilo. Secondo Balzarini, il giocatore sarebbe apprezzato da Spalletti e ci sarebbero già contatti con il suo entourage, lasciando intendere una possibile trattativa in vista della prossima sessione di mercato.

Frattesi Juve, Balzarini è sicuro: «Piace a Spalletti, contatti con l'entourage. Lui verrebbe volentieri ma.». Le ultime sul centrocampista. La Juventus sta valutando un potenziale innesto di qualità a centrocampo e il nome che circola con insistenza è quello di Davide Frattesi. L'apertura del mercato di riparazione ha riacceso i riflettori sul centrocampista, per il quale sono già stati avviati i primi contatti. Frattesi, il pupillo di spalletti e l'esclusione di chivu. L'interesse bianconero non è casuale ed è strettamente legato all'apprezzamento di Luciano Spalletti per le qualità del giocatore.

Juve, Balzarini conferma: 'Ci sono stati dei contatti con gli agenti di Frattesi' - Gianni Balzarini ha aggiunto: 'Frattesi ha chiesto di lasciare l'Inter e sarebbe contento di andare alla Juventus'

Balzarini: "Contatti con l'entourage di Frattesi, ma…" - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Davide Frattesi.

Sandro Tonali - Juventus: I bianconeri, però, continuano a monitorare il giocatore. Despite the rumors about Frattesi to #Juventus, the bianconeri continue to monitor the situation of Sandro Tonali (who is part of the same agency as Frattesi) and have recentl

Frattesi apre alla Juventus! L'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter ha ulteriormente ridotto lo spazio riservato a Frattesi, impiegato per appena 480 minuti in questa prima parte di stagione tra campionato e coppe. L'entourage del giocat