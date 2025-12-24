De Paola non ha dubbi | La Juve può tornare in corsa per lo Scudetto per un motivo Mi piace il duello a distanza Spalletti-Allegri

De Paola esalta il nuovo corso bianconero e crede nella rimonta Scudetto: critica a Fabregas e lode al coraggio tattico di Spalletti. L'intervento del giornalista Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio, ospite della trasmissione Maracanà, offre una panoramica lucida e interessante sul momento storico che sta vivendo la Vecchia Signora. L'analisi si concentra sulla profonda metamorfosi filosofica in atto alla Continassa, mettendo a confronto due modi diametralmente opposti di intendere il calcio: quello estremamente pragmatico del passato recente gestito da Massimiliano Allegri e quello propositivo, quasi ossessivo nella ricerca del gioco, dell'attuale gestione tecnica.

De Paola: "Juve senza mentalità, Spalletti è il primo a dire apertamente che stanno facendo schifo" - Intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato i temi caldi della giornata di campionato, partendo dalla sfida tra Bologna e Juventus. tuttojuve.com

Juve, De Paola: 'Se Tudor ha il coraggio di togliere Koopmeiners può giocarsela col Milan' - Milan sottolineando come il tecnico dei bianconeri Igor Tudor dovrebbe pensare di togliere Teun Koopmeiners e inserire ... it.blastingnews.com

