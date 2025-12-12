Zelensky | Trump mi chiede di cedere Dai territori agli appetiti Usa | Mosca | cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

L'articolo analizza le recenti tensioni diplomatiche tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, evidenziando le richieste di Trump a Zelensky, le posizioni di Mosca sul cessate il fuoco e le nuove prospettive energetiche legate al gas russo, in un contesto di negoziati e possibili compromessi sui confini e le risorse strategiche.

Sui confini (forse) c'è il compromesso. E spuntano prospettive per Washington sul gas russo, che l'Europa non vuole più. Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky: «Trump mi chiede di cedere». Dai territori agli appetiti Usa | Mosca: cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

Il Donbas è Ucraina Zelensky respinge il compromesso di Trump sulla cessione dei territori linkiesta.it/2025/12/zelens… via @Linkiesta Vai su X

Trump ha detto che pensava di essere molto vicino a un accordo sia con la Russia, sia con l'Ucraina, perché "al di là del presidente Zelensky, al suo popolo erano piaciuti i contenuti". "Si tratta di un accordo complicato - aggiunge - ma che avrebberisparmiato l - facebook.com Facebook

Ucraina, Zelensky: "Trump mi chiede di cedere il Donbass ai russi". Il tycoon: "Necessario, o si rischia una Guerra Mondiale" - Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Ucraina a ritirare le sue truppe dal Donbass e a creare una "zona economica libera" nelle parti ... Da affaritaliani.it

Zelensky: «Trump mi chiede di cedere il Donbass» - Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una conferenza stampa per annunciare che gli Stati Uniti premono perché l’Ucraina si ... Riporta corriere.it

Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei

Video Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei Video Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei