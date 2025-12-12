Zelensky | Trump mi chiede di cedere Dai territori agli appetiti Usa | Mosca | cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

L'articolo analizza le recenti tensioni diplomatiche tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, evidenziando le richieste di Trump a Zelensky, le posizioni di Mosca sul cessate il fuoco e le nuove prospettive energetiche legate al gas russo, in un contesto di negoziati e possibili compromessi sui confini e le risorse strategiche.

Sui confini (forse) c'è il compromesso. E spuntano prospettive per Washington sul gas russo, che l'Europa non vuole più. Xml2.corriere.it

Cosa c'è sul tavolo dell'incontro tra Trump, Zelensky e leader europei

