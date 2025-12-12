Zelensky | ‘per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco’

Imolaoggi.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Zelensky sottolinea l'importanza di un cessate il fuoco per garantire lo svolgimento delle elezioni nel Paese. In un momento di conflitto, la stabilità e la sicurezza sono ritenute fondamentali per preservare i principi democratici e assicurare un processo elettorale libero e sicuro.

“L’Ucraina non si nasconde dalla democrazia. Ma per rendere possibili le elezioni, deve esserci una componente di sicurezza. E l’America può aiutare al massimo in questo. Se sono necessarie elezioni ora, deve esserci un cessate il fuoco, almeno durante il processo elettorale e durante il voto”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia Ukrinform.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky 8216per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco8217

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco’

zelensky 8216per tenere elezioniZelensky, 'per tenere le elezioni ora deve esserci un cessate il fuoco' - Ma per rendere possibili le elezioni, deve esserci una componente di sicurezza. Da ansa.it

zelensky 8216per tenere elezioniUCRAINA/ “Elezioni o referendum sui territori, a Zelensky conviene votare in fretta o appoggiare Zaluzhny” - Trump chiede di votare in Ucraina, Zelensky (che vuole un referendum sui territori) potrebbe sostenere Zaluzhny. Si legge su ilsussidiario.net