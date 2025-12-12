Zelensky | ‘per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco’

Il presidente ucraino Zelensky sottolinea l'importanza di un cessate il fuoco per garantire lo svolgimento delle elezioni nel Paese. In un momento di conflitto, la stabilità e la sicurezza sono ritenute fondamentali per preservare i principi democratici e assicurare un processo elettorale libero e sicuro.

“L’Ucraina non si nasconde dalla democrazia. Ma per rendere possibili le elezioni, deve esserci una componente di sicurezza. E l’America può aiutare al massimo in questo. Se sono necessarie elezioni ora, deve esserci un cessate il fuoco, almeno durante il processo elettorale e durante il voto”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia Ukrinform.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: ‘per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco’

Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di aver discusso con la Verkhovna Rada gli aspetti legali e politici legati alla possibilità di tenere elezioni durante la legge marziale, sottolineando che l'Ucrai

Trump ha affermato che i leader europei con cui ha parlato ieri gli hanno proposto di tenere un incontro con lui e Zelensky in Europa nel fine settimana. "Vedremo. Non vogliamo perdere tempo", ha detto.

UCRAINA/ "Elezioni o referendum sui territori, a Zelensky conviene votare in fretta o appoggiare Zaluzhny" - Trump chiede di votare in Ucraina, Zelensky (che vuole un referendum sui territori) potrebbe sostenere Zaluzhny.