Jaren Jackson Jr salta il resto della stagione | brutto colpo per gli Utah Jazz

Gli Utah Jazz devono fare i conti con una brutta perdita: Jaren Jackson Jr. salta il resto della stagione. Il giocatore si è infortunato al ginocchio sinistro e ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. La squadra si prepara a giocare senza di lui per tutto il campionato.

Una decisione sanitaria di rilievo interessa gli Utah Jazz: Jaren Jackson Jr. dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, a seguito di una diagnosi di PVNS localizzata. L'equipe medica ha adottato un percorso orientato al recupero completo in vista della stagione successiva, con l'obiettivo di tutelare la salute a lungo termine dell'atleta. La valutazione clinica ha evidenziato una crescita localizzata di PVNS (sinovite villonodulare pigmentosa) nel ginocchio sinistro, condizione che rende necessario l'intervento per prevenire complicazioni future e favorire un pieno recupero funzionale.

