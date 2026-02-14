WWE | Jade Cargill mantiene alla prima difesa titolata sotto gli occhi degli innamorati Dom e Liv

Jade Cargill ha difeso con successo il suo titolo WWE davanti agli spettatori, tra cui Dom e Liv, dopo oltre 100 giorni dalla conquista del campionato. La wrestler ha affrontato il suo avversario in un match trasmesso in televisione, confermando la sua posizione di leader nel roster. Durante l’evento, i fan hanno potuto vedere la campionessa mettere in campo tutta la sua determinazione per mantenere il titolo.

Alla fine è arrivata, dopo 100 e passa giorni da campionessa Jade Cargill ha finalmente difeso il suo titolo WWE in un match televisivo (per gli almanacchi qualche difesa titolata c’era stata durante i live tour natalizi ndr.). Avversaria di Cargill dopo settimane di provocazioni e qualche aggressione backstage è stata Jordynne Grace, una delle nuove firme di SmackDown arrivata da NXT con un bagaglio d’esperienza e di titoli tale da poter ambire sin da subito al titolo massimo. Appuntamento vista ring. Prima che il match iniziasse a bordo ring si è presentato il Judgment Day con Rachel Rodriguez e la coppia Dominik Mysterio-Liv Morgan, con quest’ultima interessata ad osservare da vicino la sua possibile avversaria di WrestleMania in base alla scelta che prenderà dopo aver vinto la Royal Rumble. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill mantiene alla prima difesa titolata sotto gli occhi degli innamorati Dom e Liv WWE: Una festa trasformata in incubo, la furia di Jade Cargill su Chelsea Green WWE: Il roster comincia a parlare dei frequenti infortuni delle avversarie di Jade Cargill Il roster WWE inizia a discutere dei ripetuti infortuni delle avversarie di Jade Cargill. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Jade Cargill unleashes a surprise attack on Tiffany Stratton: SmackDown highlights, Oct. 24, 2025 Molti dubbi sul ruolo di Jade Cargill a WrestleMania 42Tra i tanti piani non ancora elaborati, la WWE non ha ancora scelto il percorso di Jade Cargill verso WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it Jade Cargill legitimately injures two major WWE Superstars ahead of RAWJade Cargill is the WWE Women's Champion on SmackDown and has been a major part of the recent Holiday Tour. Cargill was paired with Mia Yim for much of the tour before she suffered a shoulder injury, ... sportskeeda.com Molti dubbi sul ruolo di Jade Cargill a WrestleMania 42 #WWE #JadeCargill #WrestleMania 42 facebook