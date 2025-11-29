WWE | Una festa trasformata in incubo la furia di Jade Cargill su Chelsea Green

L’episodio del 28 novembre di SmackDown è stata ricca di momenti importanti, nonostante la puntata fosse preregistrata a causa del Ringraziamento. Dopo aver riconquistato il Women’s US Title, Chelsea Green è in un periodo d’oro, avendo anche conquistato l’ AAA Mixed Tag Team Championship. Questa settimana ha deciso di celebrare tutto con grande stile. Double champ @ImChelseaGreen is ready to celebrate! pic.twitter.comq6Ju9a7Fad — WWE (@WWE) November 29, 2025 La celebrazione era inizialmente prevista per la settimana precedente, ma era stata rimandata. Questa volta invece è andata in scena circa mezz’ora dopo l’inizio della puntata, con i fan pronti a “giurare fedeltà” a Chelsea Green. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

