WWE | Il roster comincia a parlare dei frequenti infortuni delle avversarie di Jade Cargill

Il roster WWE inizia a discutere dei ripetuti infortuni delle avversarie di Jade Cargill. Arrivata in WWE dopo l’esperienza in AEW, Cargill è stata vista come una promettente atleta con potenzialità, ma ancora in fase di crescita. La sua presenza ha suscitato attenzione, anche in relazione alle sfide fisiche che alcune delle sue avversarie hanno affrontato. La situazione evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato alla preparazione e alla competizione.

Quando Jade Cargill è arrivata in WWE, la sua nomea era quella di una wrestler lanciata in orbita dalla AEW ma con ancora tanto lavoro da fare per essere una wrestler matura. Dalla sua aveva però un fisico invidiabile ed un look inconfondibile. La WWE ha però voluto fare le cose con calma con lei e dopo un fugace esorido l'ha mandata ad allenarsi per affinare le sue skill di base. Malgrado ciò, però, il nome di Jade Cargill circola sempre più spesso nelle conversazioni tra i talent della WWE. Non si tratta di problemi ufficiali con i vertici della compagnia, ma di un dato di fatto che non è passato inosservato: tre wrestler (Tiffany, B-Fab e Michin) sono rimaste infortunate dopo aver affrontato l'attuale WWE Women's Champion.

