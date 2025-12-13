WWE | La potenza di Lash Legend travolge Alexa Bliss

Durante l’ultima puntata di SmackDown, l’attenzione si è concentrata sulla potente performance di Lash Legend, che ha sconfitto Alexa Bliss. Prima dell’incontro, un coinvolgente segmento backstage ha preparato il terreno, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche tra le protagoniste e creando l’aspettativa per il combattimento successivo.

Durante l’ultima puntata di SmackDown, l’azione femminile è stata preceduta da un interessante segmento backstage, che ha fatto da perfetta introduzione al match successivo. Nel backstage, Charlotte Flair parla con Alexa Bliss, riconoscendo che Lash Legend è probabilmente la donna più potente del roster, ma aggiungendo di credere comunque nella vittoria di Alexa. Poco dopo, si presentano Rhea Ripley e IYO SKY. Rhea afferma apertamente che loro due sono le prossime contendenti ai titoli di coppia. Alexa, però, non ci sta e chiarisce subito che lei e Charlotte non hanno alcuna intenzione di farsi da parte per nessuno. Zonawrestling.net WWE: Tutti pazzi di Lash Legend - Lash Legend potrebbe essere appena arrivata a Friday Night SmackDown, ma i dirigenti della WWE vedono già grandi cose nel suo futuro. spaziowrestling.it

WWE: Grande prova di forza per Lash Legend, ma sul più bello Nia Jax fa valere l’esperienza - Da qualche settimana Nia Jax e Lash Legend sono entrate in rotta di collisione, con l’ex campionessa mondiale che è addirittura “scesa” ad NXT per mettere in riga la collega più giovane, rea di averla ... zonawrestling.net

A NASTY powerbomb from Lash Legend & Jakara Jackson

