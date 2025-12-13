WWE | La potenza di Lash Legend travolge Alexa Bliss

Durante l’ultima puntata di SmackDown, l’attenzione si è concentrata sulla potente performance di Lash Legend, che ha sconfitto Alexa Bliss. Prima dell’incontro, un coinvolgente segmento backstage ha preparato il terreno, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche tra le protagoniste e creando l’aspettativa per il combattimento successivo.

Durante l’ultima puntata di  SmackDown, l’azione femminile è stata preceduta da un interessante segmento backstage, che ha fatto da perfetta introduzione al match successivo. Nel backstage,  Charlotte Flair  parla con  Alexa Bliss, riconoscendo che  Lash Legend  è probabilmente la donna più potente del roster, ma aggiungendo di credere comunque nella vittoria di Alexa. Poco dopo, si presentano  Rhea Ripley e  IYO SKY. Rhea afferma apertamente che loro due sono le prossime contendenti ai titoli di coppia. Alexa, però, non ci sta e chiarisce subito che lei e Charlotte non hanno alcuna intenzione di farsi da parte per nessuno. Zonawrestling.net

