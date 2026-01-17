WWE | Charlotte Flair e Alexa Bliss si prendono la rivincita su Giulia e Kiana James

Durante l’ultima puntata di SmackDown a Londra, Charlotte Flair e Alexa Bliss hanno ottenuto una vittoria contro Giulia e Kiana James, rinnovando la loro presenza sul ring. Questa sfida segue la precedente sconfitta di Alexa Bliss contro Giulia per il Women’s United States Championship, offrendo un’espressione di continuità e determinazione nel percorso delle wrestler coinvolte.

A una settimana dalla controversa sconfitta di Alexa Bliss contro Giulia per il Women's United States Championship, le CharLexa si sono prese la rivincita nella puntata di SmackDown da Londra. La scorsa settimana la Bliss aveva sfidato la campionessa senza il supporto di Charlotte Flair, assente per malattia, mentre Kiana James era al fianco di Giulia. La Bliss era a un passo dalla vittoria quando Lash Legend è intervenuta spingendola dalla cima del paletto, permettendo a Giulia di mantenere il titolo. Il chiarimento tra le due partner. Prima del match, Charlotte Flair ha raggiunto la Bliss nel backstage per un chiarimento.

