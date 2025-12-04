Il Presepe dell' Angelo a San Giovanni alla Vena

A San Giovanni alla Vena, in Via Roma 14A, torna per la ventottesima edizione dal 21 dicembre all’11 gennaio il ‘Presepe dell’Angelo’, storica installazione patrocinata dal Comune di Vicopisano e parte del circuito Terre di Presepi. L’ingresso è libero con orari:Prefestivi e festivi: dalle 15:30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

