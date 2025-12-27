L'evento di oggi è stato invece ospitato per la prima volta a Livigno, dove un sole splendente ha accompagnato gli atleti nella loro discesa. Mai in precedenza la località dell'Alta Valtellina situata a 1.800 metri aveva ospitato una gara del massimo circuito mondiale sia maschile che femminile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Coppa del mondo di Sci a Livigno, l'austriaco Schwarz conquista il SuperG: quinto Paris

Schwarz vince il primo SuperG di Livigno in Coppa. Odermatt e Paris fuori dal podio - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici. gazzetta.it