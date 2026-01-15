Russia manifestanti contro un diplomatico britannico espulso per spionaggio | La Gran Bretagna è uno Stato terrorista

La Russia ha espulso un diplomatico britannico, accusandolo di spionaggio, in una mossa che ha suscitato numerose proteste. Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha dichiarato che Danae Dholakia, appartenente all’ambasciata del Regno Unito, avrebbe operato a fini di intelligence senza presentare prove concrete. La vicenda ha alimentato tensioni tra i due Paesi, con la Russia che ha definito il Regno Unito uno “Stato terrorista”.

La Russia ha ordinato a un diplomatico britannico di lasciare il Paese, accusandolo di spionaggio. Il Servizio federale di sicurezza russo, l’Fsb, sostiene che il membro dello staff dell’ambasciata del Regno Unito, Danae Dholakia, lavorasse per l’intelligence britannica, senza tuttavia fornire prove dell’accusa. L’accreditamento del diplomatico è stato revocato e questi dovrà lasciare il Paese entro 2 settimane. Al sua arrivo al Ministero degli Esteri russo, Dholakia è stata accolta da un gruppo di manifestanti che intonavano slogan e reggevano cartelli come “La Gran Bretagna è uno Stato terrorista” e “Le vostre armi uccidono i bambini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, manifestanti contro un diplomatico britannico espulso per spionaggio: "La Gran Bretagna è uno Stato terrorista" Leggi anche: Russia: Mosca espelle diplomatico britannico accusato di spionaggio Leggi anche: Russia, Mosca espelle diplomatico britannico: accuse di spionaggio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Regno Unito chiude temporaneamente l’ambasciata a Teheran. Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; Iran: Trump sprona le proteste, Mosca attacca Washington; Iran, Trump: Continuate, aiuto in arrivo, Groenlandia: Scegliamo la Danimarca mentre Trentini e Burlò tornano in Italia. Russia, manifestanti contro un diplomatico britannico espulso per spionaggio: "La Gran Bretagna è uno Stato terrorista" - (LaPresse) La Russia ha ordinato a un diplomatico britannico di lasciare il Paese, accusandolo di spionaggio. stream24.ilsole24ore.com

Russia Mosca espelle un diplomatico britannico accusandolo di spionaggio - La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico accusato di appartenere ai «servizi segreti» del Regno Unito, nel contesto delle crescenti tensioni con l'Occidente sulla guerra in Uc ... bluewin.ch

Crisi Iran, Trump ai manifestanti: “L’aiuto è in arrivo”. Mosca accusa: “Ricatto sfacciato” - Si aggrava lo scontro diplomatico intorno alle proteste che da due settimane scuotono la Repubblica Islamica dell'Iran ... ilmetropolitano.it

In #Iran continuano le proteste e la repressione del regime. Manca un bilancio ufficiale delle vittime. Secondo #IranInternational sarebbero 12mila. Dura condanna dell'#Onu. Ai manifestanti il supporto degli #StatiUniti mentre la #Russia difende il regime facebook

Salgono a dismisura le vittime tra i manifestanti. Donald li esorta: «Resistete, arriviamo». Ira della Russia. Incontro segreto Witkoff-Pahlavi nei giorni scorsi. di @stegraziosi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.