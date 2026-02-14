Curling ad alta tensione | la Svezia accusa il Canada di imbroglio e volano parolacce

La Svezia ha accusato il Canada di aver toccato due volte la pietra durante una partita di curling, provocando una forte reazione tra gli atleti. La tensione è salita quando Kennedy, uno dei membri della squadra canadese, ha reagito con parole dure, invitando gli avversari a “andarsene a quel paese”. La disputa si è accesa in diretta, con gli svedesi che hanno mostrato le immagini del presunto tocco supplementare, mentre gli italiani seguivano la scena con attenzione.

Addio fairplay. Anche il curler, nel suo piccolo, perde la pazienza testa e nella sfida maschile tra Svezia e Canada sono volati gli stracci, ghiacciati. È cominciato tutto quando i campioni olimpici in carica svedesi hanno accusato gli avversari di aver toccato due volte la stone dopo il lancio. Un sacrilegio in uno sport antichissimo in cui le regole sono scritte da secoli. La risposta del Canada, che a Pechino finì di bronzo, non si è fatta attendere: il capitano ha chiesto agli arbitri ha chiesto agli arbitri di fare lo stesso sul lancio della Svezia. E nel Curling olimpic stadium è stato il gelo, più di quello necessario per tenere la pista in condizioni ottimali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La squadra svedese ha accusato il team canadese di aver barato durante una partita di curling, scatenando una lite furiosa.

