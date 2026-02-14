Hai barato lite nel curling | Svezia contro Canada accuse e insulti

Durante la partita di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un giocatore svedese ha gridato “Hai barato” all’avversario canadese, scatenando una forte risposta con insulti. La discussione si è intensificata quando un atleta canadese ha reagito con un “Fottiti”, portando a un acceso scontro verbale tra le due squadre. La tensione è salita ulteriormente dopo che un membro della squadra svedese ha accusato i rivali di aver manipolato le pietre sulla pista, mentre i canadesi hanno negato ogni accusa. La partita si è conclusa con la vittoria dei canadesi per 8-6,

(Adnkronos) – “Hai barato”. “Fottiti”. Tensione alle stelle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con le accuse che scuotono il curling nella sfida tra Svezia e Canada, vinta 8-6 dai nordamericani in un clima rovente. Cosa è successo? La Svezia, in sintesi, ha accusato il Canada di barare. Oskar Eriksson ha puntato il dito contro Mark Kennedy, ‘reo’ di aver toccato due volte la stone in fase di rilascio: un’irregolarità che sarebbe sfuggita ai giudici e ai sistemi di rilevamento in uno sport che fa ampio ricorso alla tecnologia. “Non lo hai fatto nemmeno una volta?”, la domanda di Eriksson captata dai microfoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.

