Hai barato lite nel curling | Svezia contro Canada accuse e insulti

Da ildifforme.it 14 feb 2026

Durante la partita di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un giocatore svedese ha gridato “Hai barato” all’avversario canadese, scatenando una forte risposta con insulti. La discussione si è intensificata quando un atleta canadese ha reagito con un “Fottiti”, portando a un acceso scontro verbale tra le due squadre. La tensione è salita ulteriormente dopo che un membro della squadra svedese ha accusato i rivali di aver manipolato le pietre sulla pista, mentre i canadesi hanno negato ogni accusa. La partita si è conclusa con la vittoria dei canadesi per 8-6,

(Adnkronos) – “Hai barato”. “Fottiti”. Tensione alle stelle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con le accuse che scuotono il curling nella sfida tra Svezia e Canada, vinta 8-6 dai nordamericani in un clima rovente. Cosa è successo? La Svezia, in sintesi, ha accusato il Canada di barare. Oskar Eriksson ha puntato il dito contro Mark Kennedy, ‘reo’ di aver toccato due volte la stone in fase di rilascio: un’irregolarità che sarebbe sfuggita ai giudici e ai sistemi di rilevamento in uno sport che fa ampio ricorso alla tecnologia. “Non lo hai fatto nemmeno una volta?”, la domanda di Eriksson captata dai microfoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

