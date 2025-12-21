Malore fatale in casa | muore una donna di 58 anni vano l’intervento della Croce Rossa di Lurago d’Erba

Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, a Nibionno, una donna di 58 anni è deceduta nella propria abitazione. Nonostante l’intervento della Croce Rossa di Lurago d’Erba, non è stato possibile salvarla. La vicenda si inserisce in un contesto di eventi tragici che hanno coinvolto la comunità locale. La squadra competente ha avviato le procedure di rito per chiarire le cause del decesso.

Tragedia nel pomeriggio di sabato 20 dicembre a Nibionno, comune al confine con Lambrugo e Inverigo, dove una donna di 58 anni è morta all'interno della propria abitazione.L'episodio si è verificato intorno alle 15.30 in una casa di via Nazario Sauro, nella zona compresa tra le frazioni di.

