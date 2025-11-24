Collesalvetti malore fatale a pochi passi da casa | muore imprenditore di 66 anni
Tragedia intorno alle 15.30 di ieri, domenica 23 novembre, all'altezza di via di Torretta Vecchia - Collesalvetti - dove Marco Tuccoli, 66 anni, imprenditore del settore nautico da poco in pensione, è morto davanti casa.Secondo quanto ricostruito infatti l’uomo stava camminando a pochi passi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
