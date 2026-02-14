Viterbo ultrà della Lazio ucciso a coltellate in casa | fermato un vicino dopo una lite

A Viterbo, Giovanni Bernabucci, noto ultras della Lazio chiamato “la Iena”, è stato ucciso a coltellate durante una lite in casa. La polizia ha arrestato un vicino di casa, con cui Bernabucci aveva avuto spesso discussioni, dopo averlo identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. La lite si sarebbe scatenata per motivi legati a questioni di vicinato, e l’uomo fermato aveva un coltello ancora sporco di sangue.

Omicidio a Viterbo: ucciso l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci. È stato un vicino di casa, suo conoscente di lunga data, a uccidere a coltellate Giovanni Bernabucci, 51 anni, noto nell’ambiente ultras con il soprannome di “ la Iena ”. L’omicidio è avvenuto venerdì sera in un appartamento di via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una discussione per motivi considerati al momento futili. La lite, però, sarebbe rapidamente degenerata in una violenta colluttazione culminata con numerose coltellate che non hanno lasciato scampo alla vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate in casa: fermato un vicino dopo una lite Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate durante una lite in casa per futili motivi. Interrogato un amico Giovanni Bernabucci, noto come «la iena», è stato accoltellato a morte a Viterbo durante una lite in casa, scatenata da motivi poco importanti. Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio A Viterbo, Giovanni Bernabucci, noto tifoso della Lazio e soprannominato 'la iena', ha perso la vita dopo una colluttazione in un appartamento di Santa Lucia. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Le migliori pizze al mondo per Time Out, al primo posto non c'è l'Italia: la classifica; Roma, nuovi parcheggi: ecco le aree per tredici nodi di scambio; La Provincia ricorre al Tar per il riconoscimento delle risorse spettanti; Scivolò da un sentiero di montagna, morì a 32 anni: Gip archivia indagine. Ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto ‘La Iena’: l’omicida sarebbe un suo amicoGiovanni Bernabucci, ultras della Lazio, è stato ucciso in un appartamento a Viterbo. Fermato un amico, indaga la squadra mobile. Un ultras della Lazio è stato ucciso in serata in un appartamento di ... fanpage.it Viterbo, ucciso a coltellate l'ultrà della Lazio Giovanni BernabucciLite tra vicini finisce nel sangue nel quartiere Santa Lucia: fermato il presunto responsabile. Indagini in corso per chiarire il movente ... msn.com L'ultrà della Lazio ucciso a Viterbo colpito a coltellate durante una lite con un amico facebook