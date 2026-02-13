Giovanni Bernabucci, noto come «la iena», è stato accoltellato a morte a Viterbo durante una lite in casa, scatenata da motivi poco importanti. La discussione tra lui e un amico si è trasformata in una violenta colluttazione, culminata con il decesso dell’uomo. La polizia ha già ascoltato un testimone presente al momento dei fatti.

Omicidio nella serata di venerdì a Viterbo, nel quartiere Santa Lucia. Giovanni Bernabucci, 51 anni, ultrà della Lazio, conosciuto con il soprannome de «la iena», è stato ucciso a coltellate in un appartamento. La polizia avrebbe sentito alcune persone, e in particolare un suo conoscente che è poi stato fermato. Il movente del delitto, al culmine di una colluttazione, sarebbe collegato per chi indaga a futili motivi, che tuttavia devono essere ancora chiariti. I due sarebbero stati amici, oltre che tutti e due tifosi biancocelesti, e il sospettato abita vicino all’appartamento della vittima in strada Santa Barbara. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate durante una lite in casa per futili motivi. Interrogato un amico

