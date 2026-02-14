Viterbo l' ultrà della Lazio e il suo assassino erano amici e colleghi di lavoro Ucciso con 25 coltellate

Da iltempo.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, è stato ucciso con 25 coltellate venerdì sera a Viterbo. Ernesti, l’uomo arrestato per l’omicidio, era suo amico e collega di lavoro, e i due vivevano nello stesso stabile. Un coltello ha cambiato la loro relazione, portando alla tragedia.

Giovanni Bernabucci, l'ultrà erano ucciso venerdì sera a Viterbo, e Davide Ernesti, il suo assassino, erano amici e vicini di casa. Condividevano la passione per il calcio e la Lazio, che seguivano ad ogni trasferta. Ma non è stato il tifo sportivo a farli litigare, come prospettato in un primo momento. Una banale discussione per motivi di lavoro li avrebbe fatti litigare e poi lo avrebbe spinto ad accontentare Bernabucci. Perché i due amici erano anche colleghi di lavoro. La Iena, come era soprannominato il 52enne ultrà, viveva nella stessa palazzina di Ernesti nel quartiere Santa Lucia oltre a frequentare con lui gli ambienti della curva Nord biancoceleste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

viterbo l ultr224 della lazio e il suo assassino erano amici e colleghi di lavoro ucciso con 25 coltellate

© Iltempo.it - Viterbo, l'ultrà della Lazio e il suo assassino erano amici e colleghi di lavoro. Ucciso con 25 coltellate

Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate dopo la lite con un amico

Giovanni Bernabucci, noto come 'la Iena' e tifoso della Lazio, è stato ucciso a Viterbo dopo una lite con un amico.

Viterbo, ucciso a coltellate l'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci

Giovanni Bernabucci, noto come “la Iena” tra gli ultrà della Lazio, è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini in via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio; Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un vicino di casa; Giovanni Bernabucci, storico ultras della Lazio ucciso a coltellate; Omicidio a Viterbo, l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia.

viterbo l ultrà dellaGiovanni Bernabucci ucciso a coltellate da Davide Ernesti, arrestato l'amico dell'ultrà della Lazio: «Litigavano per colpa di un debito»Davide Ernesti il presunto omicida dell'ultrà laziale Giovanni Bernabucci, detto la Jena, è stato arrestato e in questo momento si trova ricoverato nel reparto di ... leggo.it

viterbo l ultrà dellaViterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della LazioUn uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato 'la iena' è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. adnkronos.com