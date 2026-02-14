Viterbo l' ultrà della Lazio e il suo assassino erano amici e colleghi di lavoro Ucciso con 25 coltellate

Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, è stato ucciso con 25 coltellate venerdì sera a Viterbo. Ernesti, l’uomo arrestato per l’omicidio, era suo amico e collega di lavoro, e i due vivevano nello stesso stabile. Un coltello ha cambiato la loro relazione, portando alla tragedia.

Giovanni Bernabucci, l'ultrà erano ucciso venerdì sera a Viterbo, e Davide Ernesti, il suo assassino, erano amici e vicini di casa. Condividevano la passione per il calcio e la Lazio, che seguivano ad ogni trasferta. Ma non è stato il tifo sportivo a farli litigare, come prospettato in un primo momento. Una banale discussione per motivi di lavoro li avrebbe fatti litigare e poi lo avrebbe spinto ad accontentare Bernabucci. Perché i due amici erano anche colleghi di lavoro. La Iena, come era soprannominato il 52enne ultrà, viveva nella stessa palazzina di Ernesti nel quartiere Santa Lucia oltre a frequentare con lui gli ambienti della curva Nord biancoceleste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

