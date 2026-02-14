Viterbo l' ultrà della Lazio e il suo assassino erano amici e colleghi di lavoro Ucciso con 25 coltellate
Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, è stato ucciso con 25 coltellate venerdì sera a Viterbo. Ernesti, l’uomo arrestato per l’omicidio, era suo amico e collega di lavoro, e i due vivevano nello stesso stabile. Un coltello ha cambiato la loro relazione, portando alla tragedia.
Giovanni Bernabucci, l'ultrà erano ucciso venerdì sera a Viterbo, e Davide Ernesti, il suo assassino, erano amici e vicini di casa. Condividevano la passione per il calcio e la Lazio, che seguivano ad ogni trasferta. Ma non è stato il tifo sportivo a farli litigare, come prospettato in un primo momento. Una banale discussione per motivi di lavoro li avrebbe fatti litigare e poi lo avrebbe spinto ad accontentare Bernabucci. Perché i due amici erano anche colleghi di lavoro. La Iena, come era soprannominato il 52enne ultrà, viveva nella stessa palazzina di Ernesti nel quartiere Santa Lucia oltre a frequentare con lui gli ambienti della curva Nord biancoceleste. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate dopo la lite con un amico
Giovanni Bernabucci, noto come 'la Iena' e tifoso della Lazio, è stato ucciso a Viterbo dopo una lite con un amico.
Viterbo, ucciso a coltellate l'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci
Giovanni Bernabucci, noto come “la Iena” tra gli ultrà della Lazio, è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini in via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio; Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un vicino di casa; Giovanni Bernabucci, storico ultras della Lazio ucciso a coltellate; Omicidio a Viterbo, l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia.
Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate da Davide Ernesti, arrestato l'amico dell'ultrà della Lazio: «Litigavano per colpa di un debito»Davide Ernesti il presunto omicida dell'ultrà laziale Giovanni Bernabucci, detto la Jena, è stato arrestato e in questo momento si trova ricoverato nel reparto di ... leggo.it
Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della LazioUn uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato 'la iena' è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. adnkronos.com
Giovanni Bernabucci, detto 'la Iena', ultrà della Lazio, è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. A togliergli la vita sarebbe stato Davide Ernesti, amico, collega di lavoro e vicino di casa, che gli avrebbe sferrato tra le 10 e le 25 coltellate colpendolo facebook
#Juorno #omicidio a #Viterbo, ucciso a coltellate #ultrà della #Lazio x.com