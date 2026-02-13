Viterbo ucciso a coltellate l' ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci

Giovanni Bernabucci, noto come “la Iena” tra gli ultrà della Lazio, è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini in via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. La discussione, iniziata probabilmente per una questione di vicinato, è finita in tragedia quando uno dei coinvolti ha estratto un coltello. Bernabucci, 52 anni, è morto nell’appartamento dopo essere stato ferito gravemente.

Un litigio tra vicini degenerato in omicidio. È morto così, colpito a coltellate in un appartamento di via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo, Giovanni Bernabucci, 52 anni, c onosciuto nell’ambiente ultras della Lazio con il soprannome di “la Iena”. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione iniziata già in mattinata. Le testimonianze raccolte dagli investigatori parlano di tensioni protratte per ore, fino all’esplosione della violenza. A sferrare i fendenti sarebbe stato un vicino di casa, Davide Ernesti, fermato poco dopo dagli agenti della squadra mobile della Questura di Viterbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Viterbo, ucciso a coltellate l'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci Ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo, chi era Giovanni Bernabucci: «Lo chiamavano "La iena"» Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, noto come “la iena” e ultras della Lazio, è stato ucciso oggi sera in strada Santa Barbara a Viterbo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Napoli, Luisa Ranieri visita i bambini del Santobono; ?Giornata del Malato, il Cardinale Mimmo Battaglia in visita al CTO; Pompei-Barletta 0-2, terzo ko di fila per i vesuviani; Al teatro Diana i Jucature con Antonio Milo e Adriano Falivene. Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo: era conosciuto come La ienaOmicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. La vittima è Giovanni Bernabucci, 51enne, ultras della Lazio noto come la ... msn.com Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo: era conosciuto come La ienaUn ultrà della Lazio, Giovanni Bernabucci, detto la Iena è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. msn.com Ultim'ora Ucciso Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio - facebook.com facebook